ليبيا – قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة سرت عبد العزيز عقيلة إن البرلمان بالتركيبة الحالية للمشهد السياسي لا يستطيع إقالة الحكومة أو تغييرها.

عقيلة وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أشار إلى أن الحكومة الحالية نتاج اتفاق جنيف الذي كان البرلمان جزءًا من أطرافه، واتفقت حول عبدالحميد الدبيبة لرئاسة الحكومة، مضيفًا أنه “من هذه النقطة تبني الحكومة دفاعاتها، بالقول إنها حكومة نتاج اتفاق دولي، ولن تسلم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة وشرعية”.

وتوقع عدم نجاح أي محاولة تجاه الحكومة، نظرًا لتشعب الوضع الحالي بمجلس الدولة الذي كان جزءًا من اتفاق جنيف، بخلاف رفض البعثة الأممية لفكرة تغيير الحكومة.

وأكد أن الوضع الحالي وما يحدث هو نتيجة الانحراف عن خارطة الطريق التي كانت تعد المخرج الوحيد للبلاد من حالة الفوضى والتأزم، ومحاولة كل طرف التشبث بالسلطة لأطول وقت ممكن.