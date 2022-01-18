ليبيا – قال عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أبو بكر مردة إن خريطة الطريق سوف يتم وضعها بالتنسيق والتواصل مع البرلمان، وفق ما تم توضحيه من المفوضية من العراقيل.

مردة وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الثلاثاء أوضح أن المفوضية لا تستطيع أن تضع خريطة في معزل عن التنسيق والتعاون مع البرلمان، وبالتوازي مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الانتخابات؛ للتغلب على الإشكاليات التي تعيق سير إجراءات المطلوبة لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية.

وأضاف عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أنه وفقًا لخريطة الطريق ستكون المرحلة التقديرية ما بين 6 إلى 8 أشهر؛ وفقًا للمعطيات على الواقع، وسيحدد ذلك بالتواصل مع البرلمان خلال تلك الفترة.