ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء حصيلة يوم أمس الإثنين بتسجيل 885 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 10 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و130 حالة جرحة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه، بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 15.7 بالمئة، من أصل 5619 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 618 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 385693 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى7384 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5863 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى الذي بلغ 1,974,537 والمطعمين بالجرعة الثانية الذي بلغ 945,035 وجرعة تعزيزية 4166.