روسيا – بحث وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خطة العمل المشتركة لإحياء البرنامج النووي الإيراني.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، أن “الوزيرين بحثا في الموقف حول خطة العمل الشاملة المشتركة البرنامج النووي الإيراني في ضوء الجولة الثامنة من المفاوضات التي استؤنفت في فيينا في ديسمبر 2021 لاستعادة التنفيذ الكامل للاتفاق النووي في بدايته، عملا بقرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة”.

وأشارت إلى أن “الوزيرين تطرقا إلى عدد من القضايا الإقليمية وذات الاهتمام المشترك”.

وأعلن في وقت سابق أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور موسكو ويلقي كلمة أمام مجلس “الدوما” الروسي الخميس 20 يناير، كما سيجري محادثات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: RT