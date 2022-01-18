ليبيا – أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة تصريف الاعمال في بيان لها الهجمات التي وقعت أمس الإثنين واستهدفت صهاريج بترولية في مدينة أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة وإنشاءات مدنية بالقرب من مطار أبو ظبي الدولي والتي تسببت في إزهاق أرواح مدنيين.

الوزارة استنكرت في بيان لها اطلعت المرصد على نسخة منه عملية اختطاف سفينة شحن تحمل علم دولة الإمارات من قبل جماعة الحوثي، وذلك أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة، وهي تحمل معدات طبية للمستشفى السعودي الميداني.

وأكدت وزارة الخارجية أنّ استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يعتبر انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني،كما أن عملية الاختطاف تعد انتهاكًا صارخًا لحرية الملاحة البحرية والتجارة العابرة لمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، وتهديدًا صارخًا لأمن وسلامة هذه الملاحة، كما تمثل خرقًا للقوانين والاعراف الدولية، ويعد استهداف السفينة التجارية جريمة حرب.

وزارة الخارجية والتعاون الدولي اعتبرت أنّ مثل هذه الأفعال المدانة تعد تصعيدًا خطيرًا يزيد من حدة الصراع، ويوسع حدوده بين الأطراف المتنازعة، ويساهم في إطالة أمد معاناة الشعب اليمني.