إنتاج نفط “أوبك” يرتفع بـ 166 ألف برميل يوميا في ديسمبر

إنتاج نفط “أوبك” يرتفع بـ 166 ألف برميل يوميا في ديسمبر

فيينا – أفادت منظمة الدول المنتجة للنفط “أوبك”، امس إن إنتاج أعضاء المنظمة ارتفع بمقدار 166 ألف برميل يوميا على أساس شهري، خلال ديسمبر/كانون أول الماضي، مع مواصلة تحرير كميات الإنتاج وفق اتفاق “أوبك+”.

وأوضحت المنظمة (13 عضوا) في تقريرها الشهري، أن الإنتاج الشهري ارتفع إلى 27.882 مليون برميل يوميا خلال الشهر الماضي، من 27.715 مليون برميل يوميا في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

وحسب التقرير، زادت 11 دولة إنتاجها بقيادة أنغولا والسعودية اللتين عززتا الإنتاج بإضافة 85 ألف و61 ألف برميل يوميا على التوالي.

ووصل إنتاج السعودية – أكبر مصدر للنفط في العالم – إلى 9.932 ملايين برميل في الشهر الماضي، مقابل 9.871 ملايين برميل يوميا في نوفمبر السابق له.

وزاد العراق إنتاجه بمقدار 28 ألف برميل يوميا، كذلك الإمارات التي زادت إنتاجها بنفس المقدار.

ورفعت الجزائر إنتاجها بواقع 11 ألف برميل يوميا، والكونغو 7 آلاف برميل، وغينيا الاستوائية 14 ألف، والجابون 11 ألف، وإيران 8 آلاف برميل يوميا.

ورفعت الكويت إنتاجها بواقع 21 ألف برميل يوميا، بينما زادت فنزويلا 20 ألف برميل يوميا.

في المقابل، خفضت ليبيا ونيجيريا الإنتاج في ديسمبر/كانون أول الماضي بمقدار 84 ألفا و43 ألف برميل يوميا على التوالي.

ويواصل تحالف “أوبك+” الذي يضم المنظمة ومنتجون من خارجها، تخفيف قيود الإنتاج عبر ضخ 400 ألف برميل يوميا ليستقر الخفض عند 3.4 ملايين برميل يوميا خلال يناير/كانون ثاني الحالي.

وفي 19 يوليو/تموز الماضي، قرر وزراء التحالف زيادة في إمدادات النفط بمقدار 400 ألف برميل تضاف كل شهر من سبتمبر/أيلول حتى أبريل/نيسان 2022.

الأناضول