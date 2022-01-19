ليبيا – قال القيادي في مدينة مصراتة الحبيب الأمين الموالي لتركيا إن البلاد أمام مشهد استمرار اختطاف عقيلة صالح لمجلس النواب وضمه لصلاحياته وسلطاته في ظل المزاعم التي أطلقها خالد المشري منذ أيام ووجود تفاهمات وتوافقات.

الأمين اعتبر خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد أن أعضاء مجلس النواب في الغالب عاجزون عن صناعة القرار الوطني لصالح الأمة الليبية وإحداث حالة الإنقاذ البلاد من المأزق الانتخابي الذي فصلت له قوانين حتى لا يعمل، وفقًا لقوله.

وأضاف: “ما نوقش في الجلسات يومي الإثنين والثلاثاء وما تناقشه ستيفاني وليامز التي تزيد الطين بلة هو مسالة أن نناقش تغيير الحكومة وتعديلها أو الإطاحة بها كما فعلوا سابقًا بسحب الثقة منها، التركيز على الحكومة ونعتها بكل الصفات أنها فاسدة وأهدرت الأموال وغير ذلك، أنتم تريدون العنب أم تقاتلون الناطور؟ الحكومة إذا كانت مكلفة بالإشراف على العملية الانتخابية المشكلة لم تكن بالحكومة بل بالقوانين التي أعدها عقيلة لصالح ومعسكره ورفيقه حفتر، وفي المفوضية التي قبلت بالقوانين المعيبة المفصلة على شخصيات جدلية وباعتراف السائح يطالب بتعديلات أمام مجلس النواب ما يعني أن هناك عيوبًا”.

ورأى أن مسألة تشكيل حكومة جديدة لا تخدم الليبيين وليس لصالحهم، بل محاولة جديدة لتقاسم غنائم لوزارات وتعطيل الانتخابات.

كما تابع: “الذي غير رأي المستشارة الحكومية عندما تقول إنه لا بد أن يكون هناك نصاب قانوني، هي تعرف صعوبة ذلك ولكن أعتقد أنها تجاريهم وتصب الزيت على النار بتسعير حمى الحكومات والسلطات والوزارات التي أهلكت ليبيا لعشر سنوات، الآن ليس موضوعنا حكومة بل قوانين لإنقاذ البلاد تطيح بالجدليين خارجًا وتأتي بوجوه جديدة لإدارة المنهج دون صراعات وليس الحكومة”.

وأردف: “قلتها من شهور الحكومة باقية ولن يستطيع عقيلة ولا حفتر ولا المشري أن يحولوها لأنها جاءت بتوافق دولي وعقيلة شكل فريق ونافس ولم يحصل شيء، هناك عبارة تردد تحت الطاولات تقول إن المجتمع الدولي لن يسقط حكومة ولو سقطت كل أجسام الدولة الليبية وهذه حقيقة يعرفها من في المطبخ، المشروع الوطني المتصل بحق الشعب الليبي بالانتخابات الدستورية والتي سأقول باختصار لن تنجح ولن تقام طالما هناك أطراف جدلية تريد المغالبة والاستمرار فيها”.

وأوضح أنه ما لم يعِ الشعب الليبي أن ينزل ويحيد الأسماء الجدلية أمام صناديق الاقتراع فإن الشعب الليبي سيعاني من الانقسامات الرأسية والأفقية بسبب شخصيات جدلية وليس بسبب مصالح وطنية للشعب الليبي، لذلك عندما تحدث عقيلة صالح عن ضرب المسار الدستوري هذا منتهى المهزلة أن يطرح الدستور بهذا الشكل، لأن فقه الدساتير يستدعي أخلاق العمل على إنشائها.

وقال: “إفشال الانتخابات الذي مثله عقيلة عندما أهملوا في تلك القوانين خاصة الشق المتصل بالانتخابات الرئاسية عندما أهملوا مسألة أن يكون هناك صلاحيات دستورية للرئاسة، هذا ليس موجودًا الآن لماذا لم تفكروا بالدستور في تلك اللحظة. عقيلة فصل القوانين في مربوعته وبشهادة جماعته، 13 شخصًا أصدروا قانونًا وتريدوننا أن نسكت عليه، القوانين فصلت على حفتر وموجودة موادها، عقيلة التي تديره المخابرات المصرية وتصمم له اللاعب الانتقال بالعملية السياسية في ليبيا والاستيلاء على السلطة القضائية وتدميرها بقانون معيب والاستيلاء على المفوضية عبر بيدق يديرها الآن وهو موجود فيها وتوجيه المفوضية، عندما طرح بالأمس المغالطات وعندما قيل القوة القاهرة التي منعت في طرابلس المفوضية عبر تشكيلات مسلحة مسيسة لم يجرؤ ولا نائب من نواب الأمة الليبية أمام عقيلة ليقول يا عماد السائح إن من حاصر محكمة سبها قوات صلاح بادي أو قوات المشير حفتر”.

الأمين أضاف: “من حاصر محكمة سبها يا جبناء أليس لواء طارق بن زياد؟ هذه القوة القاهرة يا نواب الأمة، أن يقترح عقيلة ويطالب بتحديد دستور جديد، ما حدث أن عقيلة بالأمس ركل الطاولة التي جلس فيها مع المشري ووضعه في حجم لا يليق به، إن كان شريكًا معه في عملية، بل إنه تفه كل اللقاءات وألغى المسار الدستوري بالكامل وأعلن دستورًا جديدًا سيشكل من خلال لجنة يضعها هو، هل هذا مجلس نواب الأمة يناقش ويفصل ويحدد ويقرر أم أننا أمام مفتاح الأسطى عمر وجاد الله عزوز الطلحي وتوجيهات الأخ القائد؟ علينا أن نسمي الأشياء بمسمياتها وليس موالاة والخوف والطبطبة على هذا وذاك”.

وحث الشعب الليبي على الخروج للشوارع في ذكرى 17 فبراير لإزاحة المجالس “العفنة” ويقرر مصيره بخصوص المشروع الديمقراطي، لأن المتواجدين بالمشهد لن يتحركوا، فما يحدث هو عمل مافيا سياسية وعسكرتارية مسلحة ودمى وبيادق دولية.

واختتم قائلًا: “هذه المسودة بمعزل عن احترامنا لرأي لمكونات الثقافية المقدر والمحترم جدًا والذي يجب أن نحترمه، الاعتراض البنيوي الذي انصب على مسودة الدستور هذه يعلم الذين لا يريدون أن يقولوا هذه الحقيقة ومنهم عقيلة الذي يختطف البرلمان الليبي بشخصه، إن النقطة الوحيدة التي عرفها عقيلة وأغلب الليبيين والتي جعلت من المسودة مشروعًا لنعته بالحرام وعدم إقرار أنه يطيح بحفتر ولا يمرره وإن عقيلة يريد إما إعادة فتح النص الدستوري كمشروع لإزاحة المادة التي تمنع حفتر أو إلغائها تمامًا وهذا ما طرح للمفاوضات حتى مع طرف ليبي مقابل، لكني بالوعي السياسي أقول: أؤيد الدستور لأنه يحمي بلادي من حفتر والفاشية والديكتاتورية وسأدفع بالاستفتاء عليه”.