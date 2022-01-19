ليبيا – عقد مدير إدارة الشؤون العربية ورئيس لجنة الحدود البرية والبحرية ومدير مكتب الشؤون العسكرية بوزارة الخارجية أمس الثلاثاء اجتماعًا مع سفير الجمهورية التونسية المعتمد لدى ليبيا الأسعد العجيلي بحضور مندوبين عن المؤسسة الوطنية للنفط ورئاسة الأركان العامة وحرس الحدود.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وحلحلة بعض المشاكل التي تعترض سير التعاون.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة خاصة بالحدود سواء البرية أو البحرية تعقد اجتماعاتها في القريب العاجل وذلك لوضع قواسم مشتركة لتذليل الصعاب بين الجانبين.

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