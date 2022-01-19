ليبيا – بحث وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال خالد التيجاني الثلاثاء مع سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد محمد الدوسري آفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين ، وتطويره بما يخدم المصلحة المشتركة.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية عدد من المواضيع الأمنية والاستفادة من التجارب القطرية في المجال الأمني، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السفير خلال اللقاء، على استمرار دعم بلاده للجهود التي تهدف للمحافظة على وحدة ليبيا واستقرارها، واستمرار العمل على إجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي والوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

ومن جانبه، أشاد الوزير بمواقف دولة قطر الداعمة للشعب الليبي، واستمرار العمل على تطوير علاقات التعاون بين البلدين.

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