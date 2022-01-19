ليبيا – أعلنت إدارة الحسابات العسكرية بالقيادة العامة عن إستلامها لحوالة مرتبات منتسبي القوات المسلحة الليبية عن شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لعام 2021، مبينةً بأنها ستقوم بتحويل الحافظات إلى المصارف بدايةً من اليوم الأربعاء.

إدارة الحسابات العسكرية وجهت الشكر لمنتسبي القوات المسلحة من ضباط و ضباط صف وجنود على التزامهم بأوامر مرؤوسيهم واستمرارهم في الاعمال المكلفين بها كلاً حسب تخصصهم دون تهاون او خذلان.

كما وجهت الادارة الشكر أيضًا لكل من دعمهم أو ساندهم ولو بكلمة في فترة الأزمة، متمنيةً الا تتكرر.