الخارجية الأمريكية: روسيا قد ترسل قوات إلى بيلاروس لمهاجمة أوكرانيا من الشمال

الخارجية الأمريكية: روسيا قد ترسل قوات إلى بيلاروس لمهاجمة أوكرانيا من الشمال

أوكرانيا – اتهمت الولايات المتحدة بيلاروس “بالتصعيد” حول أوكرانيا، وعبرت عن قلقها إزاء المناورات الروسية البيلاروسية المقررة في فبراير.

وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية للصحفيين امس إن “روسيا قد ترسل قواتها إلى بيلاروس تحت ذريعة المناورات، لشن هجوم محتمل على أوكرانيا من الشمال”.

وأضاف أنه “لا شك في الدور المتزايد لبيلاروس في الأنشطة المزعزعة للاستقرار بالمنقطة”.

وقال إن التدريبات المشتركة للقوات الروسية والبيلاروسية التي من المقرر أن تجرى على أراضي بيلاروس ما بين 10 و20 فبراير المقبل، “مثيرة للقلق”.

يذكر أن روسيا كانت قد نفت مرارا وجود أي خطط لديها لشن “هجوم” على أوكرانيا، ورفضت الاتهامات الغربية والأوكرانية لها بذلك.

المصدر: نوفوستي