العراق – وصف الرئيس العراقي برهم صالح، امس هجوم حركة “أنصار الله” الحوثيين على منشآت إماراتية بـ”الآثم”.

وذكر بيان للرئاسة العراقية، أن “صالح اتصل بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، ودان الاعتداء الآثم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة”.

ونقل البيان عن الرئيس العراقي قوله، إن “مثل هذه الأعمال تشكل تصعيدا وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة، وأن أمن واستقرار الإمارات جزء لا يتجزأ من أمنها واستقرارها”.

وأكد تضامن العراق مع دولة الإمارات، وأشار إلى أهمية العلاقات بين الشعبين والبلدين الشقيقين، وفقا للبيان.

المصدر: RT