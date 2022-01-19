ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي محمد الرعيش أن الخطة التي أعلن عنها عقيلة صالح مدعومة من قبل تكتل برلماني قوي، وتتبنّاها كذلك أطراف سياسية محلية تنادي باعتماد خارطة طريق طويلة المدى يتم خلالها إقالة السلطة الحالية، وتشكيل أخرى جديدة تتولى الإعداد والإشراف على تنظيم الانتخابات بعد تحقيق توافق بين مختلف الأطراف الفاعلة حول القوانين الانتخابية.

الرعيش وفي تصريحات خاصة لموقع قناة “العربية”، أضاف أن اهتمام القوى المحلية بإعادة تشكيل المشهد السياسي وتوزيع السلطة، عوضاً عن معالجة العوائق الأمنية والسياسية والقانونية التي حالت دون إجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر، سيؤدي إلى إطالة الفترة الحالية في ليبيا ولن تضمن هذه الخطّة الاستقرار على المدى الطويل.

وتابع الرعيش: “تحركات وليامز التي تضغط من ورائها لإجراء انتخابات قبل نهاية شهر يونيو، تحتاج بالإضافة للدعم الإقليمي والدولي، إلى دعم وتوافق داخلي وهو مفقود”.