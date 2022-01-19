فلسطين – اعتقلت الشرطة الإسرائيلية امس طفلا فلسطينيا في الـ9 من عمره في النقب، وأفادت مراسلة RT بأن 30 شرطيا داهموا منزله في قرية زرنوق لاعتقاله.

وأكدت المراسلة أن الفتى تم توقيفه لمدة 10 ساعات قبل إطلاق سراحه.

ونشر عضو الكنيست أحمد الطيبي صورة الفتى الذي اعتقلته السلطات وعلق عليها قائلا إن الفتى يدعى عمار أبو قويدر، مشيرا إلى أنه ومنذ إطلاق سراحه لا يتحدث لوالديه.

وتساءل الطيبي: “هل ستناقش لجنة الكنيست لحقوق الطفل قضية واعتقال أطفال عرب آخرين؟”.

وذكرت مصادر في عائلة الطفل أنه اعتقل فجر اليوم في بيته خلال نومه، حيث اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة المنزل واقتادت الطفل إلى مركز الشرطة للتحقيق.

من جانبها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن نحو 250 من متطوعي حرس الحدود والشرطة من لواء الجنوب وأجهزة إنفاذ القانون الأخرى، اعتقلوا نحو 30 فلسطينيا من عدة بلدات بدوية في النقب، بشبهة “الإخلال بالنظام وإلقاء الحجارة”.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية