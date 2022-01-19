ليبيا – أعربت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي عن تمنياتها من رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح أن يراجع حساباته ويلغي الإجراءات التي تتعلق بالأحكام القضائية ويتواصل مع الأجهزة الأمنية، ليحاول أن يؤمن الانتخابات بصورة حقيقية وكاملة.

الطبلقي قالت خلال مداخلة عبر برنامج “استحقاق” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد: إن الحديث عن آلية تشكيل حكومة جديدة. مشيرةً إلى أنه إذا خارطة الطريق عقدت على تشكيل الحكومة سيتم فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة، وبالتالي لا بد أن تقتنع حكومة الوحدة الوطنية والدبيبة انه تسلم السلطة للحكومة الجديدة.

ولفتت إلى أن كل شيء في ليبيا يحتاج لوقت حتى موعد إجراء الانتخابات يحتاج من عام إلى عام ونصف لإمكانية إنجاز العملية الانتخابية.

وأبدت اعتراضها على لجنة صياغة مشروع الدستور المشكلة من قبل عقيلة صالح لأنه هيئة الـ 60 موجودة، ولا بد أن تقوم هي بالتعديل أفضل من أخذ وقت جديد وتشكيل لجنة أخرى، مبينةً أن المستشار صالح أعلن ابشكل مفاجئ تشكيل لجنة على مستوى الأقاليم الثلاث.

كما أكدت على أن العملية الانتخابية جماعية فمجلس النواب له دور والحكومة والقانون والقضاء أيضًا، ولا بد من كل جهة أن تؤدي دورها على أكمل وجه فهذا هو الضامن الوحيد للوصول للموعد الذي يتم الاتفاق عليه.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ تم تأجيل الانتخابات بسبب القوة القاهرة ومؤخرًا الجميع يتساءل ما هي القوة القاهرة؟

أسباب عديدة التي أفضت لتأجيل الانتخابات وتحدث رئيس مصلحة الأحوال المدنية عن الأسباب التي كنا نعتقد أن هناك تزويرًا في منظومة الرقم الوطني، ولكنه نفى ذلك وقال لا يوجد تزوير إلا في بعض الحالات الفردية وتم إحالتها للقضاء، وتحدث عماد السائح عن موضوع الأحكام والطعون وأن هناك العديد من الأحكام 109 وأحكام ما ورد من محكمة الاستئناف.

القوة القاهرة تحدث عن العديد من التهديدات التي وصلتهم من التشكيلات المسلحة. وهناك بعض الأطراف السياسية الموجودة على الساحة وعندما قدم مجلس النواب سؤال متى موعد الانتخابات الحقيقي قال من 6-8 أشهر، رغم أن المدة لا تكفي لإزالة القوة القاهرة واستكمال أحكام الطعون التي كانت سبب تأجيل الانتخابات ونتمنى من السائح أن يراجع حساباته ويلغي الإجراءات التي تتعلق بالأحكام القضائية ويتواصل مع الأجهزة الأمنية ليحاول أن يؤمن الانتخابات بصورة حقيقية وكاملة.

س/ المستشار عقيلة صالح قال إن المجلس سيعمل على إزالة القوة القاهرة لإنجاح العملية الانتخابية، ما الآلية التي سيتبعها المجلس لإزالتها؟

طلب عقيلة صالح من المفوضية عدة إجراءات لا بد أن نقوم بها ومن شأنها أن تزيل القوة القاهرة، مجلس النواب طلب من السائح بتشكيل لجنة لتغيير آلية الطعون ومجلس النواب سيعمل على تحقيق ذلك، وهذا تعتبر من إزالة القوة القاهرة والتواصل مع الجهات الأمنية بحيث تتصدر المشهد وتحاول أن تقوم بتأمين المشهد والانتخابات والمراكز الانتخابية.

س/ قال المستشار عقيلة صالح إن حكومة الوحدة الوطنية تعتبر منتهية الولاية، ولا بد من إعادة تشكيلها، ما الآلية المتبعة لتسليم السلطة الحالية وتشكيل حكومة جديدة؟

الحديث عن آلية تشكيل حكومة جديدة أعتقد أنه ما زال مبكرًا، لأنه يوم الغد ستكون الجلسة عن تقرير لجنة خارطة الطريق ومناقشة القاعدة الدستورية، وإن وجدنا خارطة الطريق عقدت على تشكيل الحكومة، سيتم فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة، وبالتالي لا بد أن تقتنع حكومة الوحدة الوطنية والدبيبة انه تسلم السلطة للحكومة الجديدة.

س/ بعد تشكيل الحكومة هل سيتم وضع ميزانية محددة لها أم ستكون حكومة تسيير أعمال؟

ستكون حكومة حقيقية توصل البلاد لبر الأمان وانتخابات وتؤمنها وتشرف على المصالحة الوطنية وتؤدي ما يطلب منها.

عماد السائح يحاول أن تتم العملية الانتخابية، لكن وعندما اصطدم بالواقع ووجد صعوبة في أحكام الطعون والعملية الأجهزة الأمنية وبعض المشاكل في البطاقات وجد أن الموضوع صعب، أن ينجز العملية الانتخابية في وقت قصير حتى بعد 8 شهور، في رأيي لن يكون جاهز ًالإنجاز العملية الانتخابية، كل الأطراف الآن تنادي بالقاعدة الدستورية، ولو فتحنا هذا الموضوع سواء بتشكيل لجنة أو دستور 51 وتعديل الدستور الذي تم إنشاؤه من الهيئة تحتاج لكثير من الوقت.

س/ اليوم المستشار قال إن المسار الدستوري لن يؤثر على العملية الانتخابية؟

حسب وجهة نظري، أنا شخصيًا كل شيء في ليبيا تحتاج لوقت. موعد إجراء الانتخابات حسب وجهة نظري من سنة إلى سنة ونصف يمكن إنجاز العملية الانتخابية.

س/ طالب المستشار صالح بتشكيل لجنة لصياغة مشروع الدستور مكونة من 30 مختصًا بالقانون الدستوري، كم ستأخذ من مدة زمنية؟

اعترض على هذه اللجنة، هيئة الـ 60 موجودة، وأنا ضد تهميش الأجسام الموجودة، اللجنة موجودة ولا بد أن تقوم هي بالتعديل. أفضل من أخذ وقت جديد وتشكيل لجنة أخرى، نحن نحاول أن نعطيها فرصة أخيرة؛ لأنها لجنة منتخبة من الشعب وأنا ضد تهميشها، المستشار أعلن اليوم بشكل مفاجئ تشكيل لجنة على مستوى الأقاليم الثلاث.

س/ بعد نفي رئيس مصلحة الأحوال المدنية ما جاء في تقرير المخابرات عن وجود حالات تزوير في الأرقام الوطنية بإعداد كبيرة وأن هناك تزوير لحالات فردية تم احالتها للقضاء، لمن سيحتكم مجلس النواب؟

آلية الطعون وجد فيها السائح صعوبة كبيرة وطلب السائح بتغيرها وتشكيل لجنة لتكون أسهل وتطبيقها في متناول الجميع ولا يكون عقبة.

س/ تم تأجيل الانتخابات لـ 8 أشهر، ما هي الضمانات أن المفوضية لن تواجه نفس التهديدات؟

مقترح من 6-8 أشهر هذا مقترح من السائح ولم يصدر بعد ويمكن زيادته. العملية الانتخابية جماعية مجلس النواب له دور والحكومة والقانون والقضاء لا بد من كل أحد أن يؤدي دوره على أكمل وجه وهذا هو الضامن الوحيد للوصول للموعد الذي يتم الاتفاق عليه.

س/ هل سيكون للبعثة الأممية دور في تشكيل الحكومة الجديدة؟

هذا الأمر شأن داخلي.