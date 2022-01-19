العراق – أجلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، البت بشأن جلسة انتخاب رئاسة مجلس النواب.

وذكر مراسلنا، أن المحكمة أجلت الجلسة التي عقدت صباح اليوم بشأن انتخاب رئاسة مجلس النواب إلى الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الخميس الماضي، قرارا بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب “البرلمان”.

وقررت المحكمة إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة في الجلسة الأولى لمجلس النواب لحين حسم دعويين مرفوعتين بشأن قانونية الجلسة.

ويأتي القرار بعد دعويين تقدم بهما النائب باسم خشان وزميله محمود داوود بشأن الجلسة الأولى و”عدم قانونيتها”.

المصدر: RT