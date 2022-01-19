ليبيا – نجح فريق عمل جنوب طرابلس التابع لجهاز المباحث الجنائية بالتعاون مع وحدة البحث الجنائي العزيزية في القبض على متهم في قضية قتل عمد لـ 22 شخص من العمالة الوافدة من بنغلاديش، قام بتنفيذها منذ سنوات في مدينة مزدة حيث قادت نتائج التحقيقات إلى إدانته بهذه الجريمة طبقًا للأدلة الجنائية الدامغة.

جهاز المباحث الجنائية، أوضح عبر مكبته الإعلامي أن القضايا التي يواجهها المتهم والبالغ عددها تسعة جرائم، تنوعت ما بين سطو وقتل عمد وإقفال مؤسسات عامة ومصرف أهلي في مدينة مزدة بقوة السلاح وترهيب موظفيها وإلحاق الضرر بهم، مؤكدًا أن التحقيق مع المتهم مستمر.