ليبيا – نجح فريق عمل جنوب طرابلس التابع لجهاز المباحث الجنائية بالتعاون مع وحدة البحث الجنائي العزيزية في القبض على متهم في قضية قتل عمد لـ 22 شخص من العمالة الوافدة من بنغلاديش، قام بتنفيذها منذ سنوات في مدينة مزدة حيث قادت نتائج التحقيقات إلى إدانته بهذه الجريمة طبقًا للأدلة الجنائية الدامغة.
جهاز المباحث الجنائية، أوضح عبر مكبته الإعلامي أن القضايا التي يواجهها المتهم والبالغ عددها تسعة جرائم، تنوعت ما بين سطو وقتل عمد وإقفال مؤسسات عامة ومصرف أهلي في مدينة مزدة بقوة السلاح وترهيب موظفيها وإلحاق الضرر بهم، مؤكدًا أن التحقيق مع المتهم مستمر.