ليبيا – عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني الإثنين بمكتبه في مدينة طرابلس اجتماعًا مع وزير العدل حليمة إبراهيم.

الإجتماع تطرق بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة مساعي وزارة العدل لرفع كفاءة المؤسسات العدلية التابعة لها وأهمها جهاز الشرطة القضائية ومؤسسات الإصلاح والتأهيل.

كما ناقش الإجتماع الإشكاليات التي تعاني منها مؤسسات الإصلاح والتأهيل (قرنادة – الكويفية) والمتمثلة في عدم مقدرة إدارتها على توفير الاحتياجات الأولية للنزلاء، من بينها الأطعمة والأدوية، بالإضافة إلى أن عدد السجناء لا يتناسب مع القدرة الاستيعابية للسجون.

بدوره، أوصى النائب بضرورة البدء في إنشاء مباني جديدة لحل مشكلة الاكتظاظ في أسرع وقت، مؤكدًا على المتابعة الدورية للسجون وضرورة تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 الخاص بمؤسسات الاصلاح والتأهيل ولوائحه التنفيذية والتي تضمن للنزلاء حقوقهم في الحصول على محاكمة عادلة وإقامة جيدة، وتوفير كافة احتياجاتهم من أغذية وأدوية وبرامج تدريبية تتماشى مع الأعراف والمعاهدات الدولية والقوانين الليبية الخاصة بحفظ حقوق الإنسان.