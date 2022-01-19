ليبيا – استقبل النائب بالمجلس الرئاسي موسي الكوني، الثلاثاء سفير ايطاليا لدى ليبيا جوزيني بوتشينو غريمالدي، الذي حمل رسالة الدبلوماسية الإيطالية المؤكد على الدعم الكامل والمستمر للمسار الانتخابي في ليبيا، وصولا إلى تحديد قريب لموعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ينتظرها الشعب.

الكوني اعتبر بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الالتزام من طرف الرئاسي بالإسراع بالانتخابات أنتج مناخًا من الحيوية الوطنية والحوار السياسي والاجتماعي الذي تبلور خلال هذه الفترة.

وشدد على ضرورة الأخذ بالاعتبار بهذا الزخم الخلاق الذي تولد عن تعلق الشعب بحقهم لأول مرة في انتخاب رئيس للبلاد. وإن ذلك ما تحتاجه ليبيا الذي سبب غياب رئيس واحد تلتف حوله العملية السياسية. خلل سياسي تدخل سلبا على مجريات الأمور في البلاد.

وتناول اللقاء أهمية الشراكة الاستراتيجية والمشاريع المشتركة الداعمة لجهود الإعمار في مناطق الجنوب الليبي.

وأكد السفير أن بلاده تعطي أهمية خاصة لدعم المشاريع الزراعية في الجنوب وحماية الحدود ودعم التنمية المكانية والاستثمار في الرأس المالي البشري، بما من شانه أن يساهم في ازدهار واستقرار المنطقة.

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