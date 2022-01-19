الكويت – انخفض عجز ميزانية الكويت خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2021/2022 بنسبة 87.3 بالمئة على أساس سنوي بفضل ارتفاع أسعار النفط.

وحسب التقرير الشهري لوزارة المالية الكويتية الصادر، الثلاثاء، سجلت الميزانية عجزا بقيمة 682.42 مليون دينار (2.26 مليار دولار) بالتسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر/كانون أول 2021.

كان عجز الميزانية سجل 5.396 مليارات دينار (17.9 مليار دولار) في الفترة المقارنة من السنة المالية 2020/2021.

وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/نيسان، وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة.

وارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 88 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة إلى 12.982 مليار دينار (43 مليار دولار).

وأظهرت البيانات ارتفاع الإيرادات النفطية خلال الفترة بنسبة 95.7 بالمئة إلى 11.47 مليار دينار (38.06 مليار دولار).

وعلى صعيد بند المصروفات العامة والالتزام، أشارت البيانات إلى ارتفاعها بنسبة 11 بالمئة إلى 13.66 مليار دينار (45.32 مليار دولار) خلال الفترة بنهاية 31 ديسمبر/كانون أول الماضي.

وتحسن أداء ميزانية الكويت بدعم ارتفاع أسعار النفط -مصدر الدخل لأكثر من 90 بالمئة من إيرادات الدولة- بعد تجاوز سعر البرميل 80 دولارا.

الأناضول