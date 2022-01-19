ليبيا – التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش، أمس الثلاثاء بمقر الوزارة في طرابلس، سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا كنعان يلماز، وجرى الاتفاق على تعزيز العلاقات بين البلدين.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، والعديد من الملفات المشتركة التي تهم البلدين.

كما جرى الاتفاق خلال الاجتماع، على تسهيل إصدار التأشيرة على المسافرين الأتراك إلى ليبيا للفئة العمرية من 16 إلى 55 عامًا.

وبحثت الوزيرة إجراءات تسهيل استخراج التأشيرات لرجال الأعمال في كلا البلدين طويلة المدى، إضافة إلى تبادل الخبرات وبرامج التدريب بين المعهدين الدبلوماسيين الليبي والتركي.

من جانبه، جدد السفير التركي كنعان يلماز خلال اللقاء، دعم بلاده لحكومة الوحدة، وجهود وزيرة الخارجية من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.

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