بلينكن: العقوبات على مرتبطين بحزب الله تأتي تضامنا مع الشعب اللبناني

بلينكن: العقوبات على مرتبطين بحزب الله تأتي تضامنا مع الشعب اللبناني

لبنان – أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إن تصنيف الولايات المتحدة “ثلاثة ميسّرين ماليين مرتبطين بحزب الله وشركة سفريات مقرها لبنان يأتي تضامنا مع الشعب اللبناني”.

وأضاف أن هذه العقوبات الجديدة تأتي “تضامنا مع الشعب اللبناني الذي لا يزال أمنه وسيادته مهددين من قبل أنشطة حزب الله الفاسدة والمزعزعة للاستقرار”.

وأشار إلى أنه “بينما يعاني الشعب اللبناني من أزمة اقتصادية ذات أبعاد تاريخية، يواصل حزب الله الانخراط في نشاطات غير مشروعة وجمع الثروات على حساب الشعب اللبناني”.

وأضاف: “من الواضح أن حزب الله مع شركائه مهتمون أكثر بتعزيز مصالحهم الخاصة ومصالح راعيتهم إيران أكثر من اهتمامهم بمصالح الشعب اللبناني”.

المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية