روسيا – هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دانيال أورتيغا بإعادة انتخابه رئيسا لنيكاراغوا وتنصيبه الأسبوع الماضي، حسب المكتب الإعلامي للكرملين امس.

وقال الكرملين في بيان صدر في أعقاب اتصال هاتفي بين الرئيسين امس أن الجانب الروسي أكد “استمرار دعم جهود حكومة نيكاراغوا الهادفة إلى ضمان السيادة الوطنية والمضي قدما في المساعدة على تنمية الجمهورية اجتماعيا واقتصاديا”.

كما “تمت الإشارة من الجانبين إلى أهمية مواصلة التنسيق الثنائي على الساحة الدولية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين روسيا ونيكاراغوا”.

وبحث بوتين وأورتيغا جوانب التعاون الثنائي، وخاصة في قطاعي الزراعة والمواصلات، ومكافحة كورونا، بما يشمل توريد اللقاحات الروسية وإنتاجها المشترك في نيكاراغوا.

المصدر: “تاس”