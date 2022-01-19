ليبيا – طالب عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس بوفايد النائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، بوقف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح فورًا عن العمل، ورفع الحصانة عنه، والتحقيق الفوري معه، بتهمة ماوصفه بـ”الخرق الجسيم للدستور، وتعريض كيان الدولة للخطر الشديد، وحتى الانهيار”.

بوفايد وفي منشور له عبر صفحته الشخصية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “تصريحات عقيلة صالح، بخصوص مشروع الدستور، وفي جلسة رسمية لمجلس النواب التوافقي، تعد خرقًا جسيمًا للدستور، وعصيانًا وانقلابًا على القانون، بما فيه القانون المعيب، الصادر بتوقيعه، وختمه الشخصي”.