تركيا – تسعى اتحادات مصدري منطقة البحر المتوسط في تركيا، إلى تحقيق هدفها الرامي إلى تصدير ما قيمته 20 مليار دولار، بحلول نهاية العام الحالي 2022.

وبحسب بيانات أحصتها الأناضول من اتحادات مصدري منطقة المتوسط في تركيا، فقد وصلت صادرات المنطقة خلال العام الماضي إلى أسواق 215 دولة ومنطقة حول العالم.

وبلغ إجمالي صادرات المنطقة، 16 مليار و320 مليون دولار، خلال العام الفائت.

وحلّ العراق في المركز الأول ضمن أكثر المستوردين من اتحادات مصدري منطقة البحر المتوسط، خلال العام 2021، وذلك بواقع مليار و191 مليون دولار.

وحلّت هولندا في المركز الثاني، بقيمة مليار و53 مليون دولار، ثم إسبانيا بـ 791 مليون و140 ألف دولار.

وعلى صعيد المنتجات المصدرة، حلّ قطاع الكيماويات في المرتبة الأولى بـ 4 مليارات و844 مليون دولار.

وتهدف منطقة البحر المتوسط التركية، لرفع قيمة صادراتها إلى 20 مليار دولار، بحلول نهاية العام الحالي.

الأناضول