عمان – زادت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الأردني، بنسبة 4.9 بالمئة على أساس شهري، بنهاية ديسمبر/كانون أول الماضي، إلى 14.686 مليار دينار (20.707 مليار دولار).

وقال المركزي الأردني، الثلاثاء، إن الأصول الاحتياطية (عملات وذهب وسندات وأذونات) صعدت في ديسمبر من 13.992 مليار دينار (19.728 مليار دولار) في نوفمبر/تشرين ثاني السابق له.

وعلى أساس سنوي، زادت الأصول الاحتياطية للمملكة بنسبة 11.2 بالمئة من 13.198 مليار دينار (18.373 مليار دولار) بنهاية 2020.

وتكفي احتياطيات البنك المركزي، مستوردات الأردن السلعية لنحو 9 أشهر، وتعد غير مسبوقة والأعلى في تاريخ المملكة، علما أن النسب العالمية تطلب تغطية 3 أشهر بحسب الصندوق.

وأنهى صندوق النقد الدولي أواخر الشهر الماضي، مراجعته الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادية الذي أقر في ربيع 2019، ويستمر العمل به لأربع سنوات، وبناء على ذلك تم منح الأردن دفعة تسهيلات تصل إلى 400 مليون دولار بفائدة ميسرة.

وأتاح الصندوق للأردن، سحب 335.2 مليون دولار، بعد ختام المجلس التنفيذي للصندوق، المراجعة الثالثة للبرنامج المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد.

الأناضول