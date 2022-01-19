فلسطين – أقدمت الجرافات الإسرائيلية، فجر اليوم، على هدم منزل عائلة الصالحية في الشيخ جراح، بعد إخلائه بقوة السلاح.

وقال موقع “عرب 24″، إن الجرافات الإسرائيلية هدمت، منزل عائلة الصالحية في الشيخ جراح، و”ذلك بعد أن اقتحمت شرطة الاحتلال معززة بالوحدات الخاصة المنزل وقامت بإخلاء أفراد العائلة والمتضامين معهم بقوة السلاح”.

وأوضح المصدر أن “عناصر الشرطة قاموا بإطلاق قنابل الصوت واعتقال جميع أفراد العائلة و25 شخصا تواجدوا داخل المنزل، حيث تم إخلاء المنزل والاعتداء على جميع المتواجدين بداخله، مما أدى إلى وقوع إصابات بين أفراد العائلة، فيما منعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من دخول المنطقة لإسعاف المصابين”.

هذا وكثفت القوات الإسرائيلية من انتشارها على مداخل حي الشيخ جراح ومنعت المواطنين من الدخول للحي، تزامنا مع اقتحامها منطقة عائلة الصالحية وهدم المنزل.

يذكر أنه تمت مصادرة الأرض التي تتواجد بها العائلة من شركة الفنادق العربية بهدف إقامة مشاريع لـ”الصالح العام”، وهي إقامة مدارس ومراكز تعليمية وغيرها، حيث أصدرت محكمة إسرائيلية قبل 3 سنوات قرارها بالإخلاء.

المصدر: عرب 48