ليبيا – أكد رئيس حزب الائتلاف الجمهوري الكاتب والباحث السياسي عز الدين عقيل ضرورة حل الميليشيات والمجموعات المسلحة في المنطقة الغربية كي تستعيد الدولة استقرارها.

عقيل وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” شرح أن إدارة حفظ السلام الأممية تمتلك برنامجًا خاصًا بنزع السلاح، جرى تطبيقه في دول البلقان وإفريقيا ودول أخرى، ولذا فهي تملك كوادر ضخمة ومدربة، قادرة على تنفيذ هذه المهمة، موضحًا أن هذه الكوادر لديها أيضًا القدرة على تقديم الدعم في عملية إعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية.

وشدد المحلل السياسي على أن الأمر لا يمكن أن ينفذ بطرف محلي في المنطقة الغربية، وهذا ما لم يحدث في الدول التي مرت بنفس الظروف الليبية، لذا يعتمد الأمر على وجود إرادة دولية حقيقية تدفع لتحقيق هذا الحل.