سويسرا – كشف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، سبب وضعه الإيطالي جورجينيو، لاعب خط وسط نادي تشيلسي الإنجليزي، على رأس قائمة اختياراته في تصويت جائزة الأفضل لعام 2021.

وتوج ليفاندوفسكي (33 عاما) بجائزة “the best” لأفضل لاعب في العالم لعام 2021، للعام الثاني على التوالي، متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والنجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن اختيارات قادة المنتخبات الوطنية في سباق الأفضل، حيث منح ليفاندوفسكي المركز الأول لجورجينيو، ومن ميسي ثم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وتحدث الدولي البولندي في مؤتمر صحفي بمقر نادي بايرن ميونخ، عن أسباب اختياره للدولي الإيطالي في المركز الأول، حيث قال: “دائما ما أتطلع للاعبي الهجوم، لكن ما حققه جورجينيو يعني الكثير”.

وأضاف: “يجب أن تكون حياديا، فقد سجل أيضا أهدافا مهمة، رغم أنه لاعب خط وسط مدافع، كما أنه عاش عاما جنونيا مع تشيلسي وإيطاليا”.

واكتفى جورجينيو، الذي ساهم في فوز منتخب بلاده “الآتزوري” بلقب بطل كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، بالمركز السادس في السباق برصيد 24 نقطة.

المصدر: وكالات