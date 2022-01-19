سوريا – أفاد مراسل RT بأن مئات السوريين جلهم من الأكراد من حملة إقامات إقليم كردستان وحاملي الجوازات والإقامات الأجنبية يغادرون شمال شرق سوريا من معبر مخصص فقط لدخول قوافل التحالف الدولي.

وأوضح المراسل أن “المئات من السوريين جلهم من الأكراد، من حملة إقامات إقليم كردستان وحاملي الجوازات والاقامات الأجنبية، يغادرون شمال شرق سوريا (كانوا في زيارات للمنطقة) من معبر الوليد الحدودي (المخصص فقط لدخول قوافل التحالف الدولي)، بعد تسجيل بياناتهم في معبر سيمالكا فيش خابور، الرابط بين شمال شرق سوريا وإقليم كردستان العراق، حيث سمحت حكومة إقليم كردستان بعبورهم ليوم واحد فقط بعد إغلاق المعبر منذ حوالي شهر لخلافات بين الأكراد في سوريا والعراق، إذ أنه في فترة سابقة، كان معظم موظفي المنظمات الغير الحكومية والاغاثية كانوا قد غادرو شمال شرق سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن المعبر يستخدم للتبادل التجاري وتنقلات السكان المحليين وخاصة المرضى والعرائس اللاتي تلتحقين بأزواجهن في أوروبا، إضافة إلى الزيارات، وقد فتح في العام 2013، باتفاق بين إقليم كردستان العراق وإدارة شمال شرق سوريا، وفي البداية كانت التنقلات تتم عبر قوارب، ثم شيد جسران حربيان عائمان لاحقا.

المصدر: RT