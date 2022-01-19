مستشارة الأسد تكشف ما طلبته تركيا من دمشق قبل اندلاع الأحداث الدموية في سوريا

مستشارة الأسد تكشف ما طلبته تركيا من دمشق قبل اندلاع الأحداث الدموية في سوريا

سوريا – كشفت المستشارة الخاصة للرئاسة السورية لونا الشبل أن مسؤولين أتراكا حضروا إلى سوريا قبل الأزمة فيها، وطلبوا إعطاء دور سياسي للإخوان المسلمين (المحظورة في سوريا).

وقالت الشبل في حديث لقناة RT إن “المسؤولين الأتراك حضروا إلى سوريا وطلبوا جهارا علنا، إعطاء دور سياسي للإخوان التنظيم الذي تلطخت يديه بالدماء، والمصنف إرهابيا”.

وأضافت: “طلبوا إعطاء دور سياسي لهم، والإفراج عنهم، وإخراجهم من السجون، بعد كل الجرائم التي قاموا بها”.

وقالت الشبل إن تركيا كانت قبل الأزمة في سوريا “تمهد لسيطرة الفكر المتطرف الراديكالي الإخواني، فكر القاعدة في المنطقة”، وأشارت إلى أن الدليل على ذلك أن أنقرة “أقامت المخيمات على الحدود قبل الحرب”.

وأضافت أن الدور التركي مع بداية الحرب، كان يدعم الإرهاب علنا، ويدعم المجموعات المتطرفة والفكر القاعدي، و”بالتالي تحولت حكومة (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان إلى حكومة مارقة، إلى قطاع طرق”.

وقالت إن حكومة أردوغان “تدفع بإرهابييها إلى المناطق التي تحتلها، وبالتالي تحاول تغيير الديمغرافيا السورية”.

المصدر: RT