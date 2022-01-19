مستشار بايدن: واشنطن مستعدة لمواصلة المفاوضات الأمنية مع روسيا

مستشار بايدن: واشنطن مستعدة لمواصلة المفاوضات الأمنية مع روسيا

الولايات المتحدة – أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان استعداد بلاده لمواصلة المفاوضات مع روسيا حول القضايا الأمنية.

وقال في تصريح لمجلة فورين بوليسي: “مستعدون لاستمرار المفاوضات إذا كانت روسيا تريد المضي قدما على طريق الدبلوماسية، وقدمنا بعض الأفكار والمقترحات لها للنظر فيها”.

وأضاف: “من وجهة نظري، هناك مجال لإحراز تقدم جوهري من خلال الدبلوماسية في قضايا الأمن الأوروبي الحاسمة التي تستحق الدراسة بالتفصيل”.

واتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في اجتماع ثنائي في جنيف في 16 يونيو 2021، على أن تبدأ موسكو وواشنطن الحوار حول القضايا الأمنية في الفضاء الإلكتروني.

وأكد بايدن لاحقا أنه “يؤمن بإمكانية التعاون الروسي الأمريكي في هذا الاتجاه”.

المصدر: “تاس”