اليمن – علق وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأرياني على المشاهد التي عرضتها ألوية العمالقة لمخازن الألغام والعبوات الناسفة التي خلفها الحوثيون قبل الفرار من مديرية حريب.

وقال الإرياني إن “المشاهد التي عرضتها ألوية العمالقة لمخازن الألغام والعبوات الناسفة التي خلفتها مليشيا الحوثي قبل فرارها من مديرية حريب، وتظهر قيامها بنقلها وتخزينها في صناديق خاصة بمنظمات الإغاثة وتحمل شعارات الأمم المتحدة، جريمة شنعاء تكشف الوجه الحقيقي والقبيح للمليشيا الإجرامية”.

وأضاف “هذه الجريمة النكراء تكشف عن حيل الحوثيين لنقل الاسلحة والذخائر، وتذكّر باستغلالها العمل الإنساني والإغاثي واجهة وغطاء للاستمرار في قتل اليمنيين وممارسة الأنشطة الإجرامية، وكيف أنها وظفت المطارات والموانئ إلى ممرات لتهريب الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة إيرانية الصنع”.

‏ودعا الإرياني الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية لفتح تحقيق شفاف في الحادثة، والتنديد بجريمة استخدام شعاراتها كغطاء لنقل وتخزين الألغام والعبوات الناسفة التي يزرعها الحوثيون في المنازل والمدارس والمساجد والأسواق والطرق، ويذهب ضحيتها المدنيين الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ.

كما طالب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة هذه الممارسات، وتشديد الضغوط على الحوثيين لوقف جرائمها بحق المدنيين، والتحرك الفوري لإعادة تصنيفها منظمة إرهابية، وملاحقة قياداتها في محكمة الجنايات الدولية باعتبارهم “مجرمي حرب”.

المصدر: RT