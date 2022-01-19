ياسين طالب في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية ” أمس الثلاثاء الأمم المتحدة بالتعاطي بشكل واقعي، ووضع حد للمجموعات المسلحة والميليشيات، مشددًا على أن الأزمة الليبية أمنية في الأساس، ولا يمكن أن يجد الشعب الليبي مخرجًا من النفق المظلم الذي تعيشه الحياة السياسية إلا بإنهاء فوضى السلاح، ويمكن بعد ذلك أن يتوافق الليبيون على الملفات الخلافية بينهم.