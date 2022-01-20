البحرين – دانت البحربن هجمات الحوثيين الأخيرة على أبوظبي واعتبرتها مزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ “خطوات حازمة” ضدهم.

وخلال جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط، قال السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، إن “البحرين تستنكر وتدين بشدة الاعتداء الإرهابي الآثم الذي قامت به ميليشيا الحوثي مؤخرا على منشآت مدنية في إمارة أبوظبي، والذي أسفر عن وفاة ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين بجروح”.

كما دان اختطاف سفينة الشحن المدنية، “الروابي”، التي تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولفت إلى أن “مملكة البحرين تعتبر هذه الاعتداءات الحوثية على المنشآت المدنية والمدنيين هي جرائم حرب، وتشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين الدولية واعتداء سافرا على أراضي البلدين”.

وأكد الرويعي تأييد البحرين لجميع الاجراءات التي سوف تتخذها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسلامة المواطنين والمقيمين فيهما.

كما دعا، المجتمع الدولي، إلى “اتخاذ خطوات حازمة ضد هذه الميلشيا التي تؤكد أعمالها الإجرامية أنها منظمة إرهابية تشكل تهديدا خطيرا على أمن واستقرار المنطقة والعالم”.

المصدر: وكالة أنباء البحرين