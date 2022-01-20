ليبيا – بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة خالد التيجاني أمس الأربعاء مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت والوفد المرافق له آفاق التعاون الأمني بين ليبيا وألمانيا في عدد من المجالات المتعلقة بتبادل المعلومات ومكافحة الهجرة غير الشرعية غسيل الأموال وحقوق الإنسان.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية موضوع التدريب ودعم جهاز المباحث الجنائية وجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية.

بدوره، أكد التيجاني على وضع خارطة طريق تجاه هذا التعاون وإصدار مصفوفة عمل مشتركة لتنمية الموارد البشرية والرقي بمستوى الأداء الشرطي.

ومن جانبه، أكد السفير الألماني على عمق العلاقات بين البلدين، معربًا عن استعداد بلاده للتعاون عن طريق الشرطة الاتحادية.

هذا وأكد الوزير على حتمية فتح خدمات التأشيرات لليبيين لمختلف الشرائح (عمل، دراسة، علاج، سياحة) وذلك على غرار السفارات الأوروبية الأخرى.

وحضر الاجتماع رئيس جهاز المباحث الجنائية اللواء محمود عاشور ومدير إدارة العلاقات والتعاون العميد صلاح الدين بن سليمان ومدير مركز المعلومات والتوثيق العقيد البهلول شنانة والناطق الرسمي باسم الوزارة العقيد عبد المنعم العربي.

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