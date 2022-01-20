ليبيا – علقت عضو مجلس الدولة الاستشاري نعيمة الحامي العضو بالمؤتمر العام منذ عام 2012 على الحديث عن التغيير الحكومي المشروط بحسب تصريحات ستيفاني وليامز بالنصاب القانوني قائلةً: “إن الغريب في الأمر أن بالأمس القريب مجلس النواب كرئاسة أصدر قانون انتخاب الرئاسة والنواب دون نصاب وجلسة رسمية، وتعرف وليامز أن هذا القانون طالما لم تُجرَ عليه انتخابات صحيحة لا يكون دستوريًا، لكنها تغاضت عن الأمر”.

الحامي أضافت خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: “اليوم لأنها ترى أن وجود الحكومة هو الأساس يبقى ما يحتاجه الشعب الليبي والناس هي الانتخابات البرلمانية الأولى، لأنها ترى أن الأجسام الموجودة البرلمان والدولة منتهية، ونحن مع الشارع وما يحتاجه الشارع والشعب، ونحن بحاجة لانتخابات برلمانية، إذاً اليوم ماذا ستفعل لتعرقل هذا الأمر؟ وهذا حقيقي”.

وأكدت على أن تغيير الحكومة بحاجة لنصاب 120 عضوًا داخل القاعة بجلسة رسمية كاملة النصاب، وبالرجوع للاتفاق السياسي فإن سحب الثقة والتعديل الحكومي الجديد يكون بالتوافق مع مجلس الدولة إن كانت خارطة الطريق أرضيتها الإعلان الدستوري.

وأردفت: “لكن اليوم تطالب مجلس النواب إن كان يريد تغيير الحكومة عليك بجلسة رسمية ونصاب كامل لهذه الجلسة وتعرف أنه لن يحدث، لكن مجلس النواب هل اليوم يرى الانتخابات اولوية؟ اليوم يدير قانون تقاعد وقانون جوازات دبلوماسية للنواب وأمورًا أخرى. النصاب هو شرط أساسي والشرط الثاني هو التوافق مع مجلس الدولة بدون شك”.

ولفتت إلى أن البديل في ظل غياب أو استقالة عضو مجلس النواب، في نص القانون 4 إن البديل عن طريق الانتخاب من الدائرة لأن قانون انتخابات المؤتمر الوطني ينص أن يأتي الذي يليه، ولكن في مجلس النواب يجب أن يكون انتخابًا من داخل الدائرة وهذا لم يتم، بحسب قولها.

الحامي تابعت: “عقد الجلسة نصابها 50+1 اذا كان عدد أعضاء مجلس النواب 172 هي 86 ولكن منح الثقة للحكومة يحتاج لثلثين من عدد النواب العدد سيزيد عن الـ 86، لجنة خارطة الطريق التي جاءت في جدول أعمالها أنها تلتقي المؤسسات السيادية في الدولة وعلى رأسها مجلس الدولة، التقت اللجنة بهم وكان النقاش محوره يرتكز على أن مجلس الدولة هو شريك فيما يقره مجلس النواب، ويجب أن يكون هناك توافق ويكون شريك لأخذ القرار”.

ونوّهت إلى أن لجنة خارطة الطريق تلتقي بمن تلتقي وتتشاور مع من تتشاور لكن عندما يتم اتخاذ القرار يجب التوافق عليه بينهما.

وشددت على أن مجلس الدولة بمد يديه منذ أول يوم للتوافق وما نص عليه الإعلان الدستوري واتفاق الصخيرات وخارطة الطريق لليوم، وما زال على هذا الأساس، مبديًا أمل المجلس الكبير على مجلس النواب أن يرى التجربة لما وصلت له، وفقًا لتعبيرها.