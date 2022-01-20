ليبيا – نفى رئيس اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التابعة للقيادة العامة الفريق امراجع العمامي الأنباء المتداولة عن عزم أكثر من مائة وخمسين مرتزقًا مغادرة ليبيا بإشراف اللجنة.

العمامي وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن اللجنة تركز أعمالها في الوقت الحالي على إخراج المرتزقة التابعين لدول جنوب ليبيا؛ كاشفًا عن برنامج يجري بالتنسيق مع الأمم المتحدة لعقد مصالحات للجماعات المعارضة مع بلدانها قبل بدء عودتها.

ووصف العمامي نتائج زياراتهم لموسكو وأنقرة، بـ”الإيجابية”، مضيفًا أن عملية سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، ليست بالأمر السهل، وفق تعبيره.