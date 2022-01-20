ليبيا – أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري في لقائهما اليوم الخميس الإنطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد المصرف المركزي.

المصرف المركزي أفاد عبر مكتبه الإعلامي أنه تم خلال اللقاء توقيع عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خارطة إعادة التوحيد المتفق عليها.

ولفت إلى أن خارطة إعادة التوحيد ستكون ضمن أربعة مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد، يحاكي أفضل الممارسات العالمية.

‎هذا وأكد المحافظ ونائبه على التمسك باستمرار روح التعاون والعمل الدؤوب لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني المهم.

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