إيطاليا – ثبتت المحكمة العليا في إيطاليا، أمس الأربعاء، الحكم الصادر بحق النجم الدولي البرازيلي السابق روبينيو، بالسجن 9 سنوات، لاغتصابه امرأة في العام 2013، حسب ما كشف محامي الضحية.

وأكد قضاة في محكمة التمييز في روما الحكم في الجريمة التي تعود إلى يناير 2013، حين كان روبينيو لاعبا في صفوف فريق ميلان.

وقال محامي الضحية، جاكوبو نيوكي، إن القضاة “اعتبروا أن الاستئناف المقدم من اللاعب غير مقبول، وبالتالي فإن الحكم نهائي”.

وأضاف نيوكي أن “ما مجموعه 15 قاضيا إيطاليا يعتبرون الاتهامات مثبتة على نطاق واسع”.

وكان روبينيو (37 عاما) الذي لم يحضر أيا من جلسات الاستماع المتعلقة بالقضية، من بين مجموعة من ستة أشخاص متهمين بالمشاركة في اغتصاب امرأة ألبانية تبلغ من العمر 23 عاما في ملهى ليلي في ميلانو.

وكانت قناة “غلوبو سبورتس” التلفزيونية، نشرت مقتطفات من تسجيل استخدمه المدعون الإيطاليون لضمان إدانة روبينيو، حيث يزعم أن اللاعب يقول “أنا أضحك لأنني لا أهتم. المرأة كانت ثملة تماما إنها لا تعرف حتى ما حدث”.

وبدأ روبينيو مسيرته الكروية في سانتوس عام 2002، وانضم إلى ريال مدريد الإسباني عام 2005، ثم لعب مع مانشستر سيتي الإنجليزي من 2008 إلى 2010، وميلان لمدة أربع سنوات حتى عام 2014، كما لعب في الصين مع غوانغجو إيفرغراند، ومع أتلتيكو مينيرو البرازيلي، وباشاك شهير التركي.

وخاض روبينيو 100 مباراة مع منتخب بلاده سجل خلالها 28 هدفا.

المصدر: أ ف ب