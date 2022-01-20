ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري القيادي في حب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الأربعاء، السفير الألماني لدى ليبيا ” ميخائيل أونماخت” بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

الطرفان ناقشا بحسب المكتب الإعلامي التابع للمجلس خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وأكد المشري على ضرورة الدفع بالمسار الدستوري وإصدار قوانين انتخابية توافقية بين مجلسي الدولة والنواب؛ لضمان عملية انتخابية نزيهة تقبل بنتائجها جميع الأطراف.