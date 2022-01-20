اليونان – حطت 6 مقاتلات من طراز “رافال” اشترتها أثينا من فرنسا، في القاعدة العسكرية اليونانية في تناغرا امس الأربعاء.

وتعد هذه العملية هي الأولى في إطار شراكة فرنسية يونانية تهدف إلى تعزيز الدفاع الأوروبي ومواجهة الطموحات التركية في المتوسط.

ووقعت أثينا التي تواجه توترات متكررة مع جارتها تركيا، عقدا مع باريس قبل عام بقيمة 2.5 مليار يورو لتسليمها 18 طائرة رافال، 12 مستعملة و6 طائرات جديدة.

وبعد تجربة واحتفال قصير أمام ست طائرات رافال مصطفة على مدرج المطار، قال السفير الفرنسي في أثينا باتريك ميزوناف إن “16 شهرا فقط تفصل” الإعلان اليوناني الأول و”وصول هذه الطائرات الست الأولى اليوم في تناغرا”.

وأضاف “أعتقد أن هذا أمر غير مسبوق”، مضيفا إنها “لحظة تاريخية في دولة أوروبية عضو في حلف شمال الأطلسي”.

وصرح إريك ترابييه الرئيس التنفيذي لشركة “داسو للطيران” لوكالة فرانس برس بأنه وبعد تسليم هذه الطائرات الست الأربعاء، ستسلم 6 مقاتلات جديدة إلى اليونان اعتبارا من صيف 2022 وست طائرات مستعملة أخرى في عام 2023.

جدير بالذكر أن اليونان أعلنت في أيلول 2021 شراء ست طائرات جديدة إضافية، من المتوقع أن تتسلمها في يوليو 2024.

من المهم الإشارة إلى أن اليونان جمدت برنامج التسلح عقب الأزمة المالية غير المسبوقة التي عصفت بالبلاد بين عامي 2009 و2018.

المصدر: أ ف ب