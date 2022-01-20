روسيا – انتقد البرلماني الروسي، أدالبي شكاغوشيف، سياسة العقوبات الأمريكية وقال إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يستخدم الدولار كسلاح عقوبات، لهذا السبب أصبح العالم الاقتصادي بأكمله متوترا الآن.

وقال النائب في مجلس الدوما الروسي، أدالبي شكاغوشيف: “بايدن الآن يوتر العالم الاقتصادي بأسره بتصريحاته، لأنه يستخدم الدولار بشكل مباشر كسلاح للعقوبات. إنه أمر صعب للغاية، لأننا اليوم بالتأكيد لن نخاف من العقوبات، لكن العالم كله متوتر، بما في ذلك الاقتصادات القوية: الصين والهند والدول الأوروبية”.

وأشار البرلماني الروسي إلى أن تصريح بايدن حول الدولار يمكن أن يسرع إيجاد بديل للدولار في العالم، وقال: “الأمر جار بالفعل (إيجاد بديل للدولار)، الدولار سيهتز بشكل خطير كعملة عالمية”.

وجاء ذلك تعليقا على تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي أمس، أشار فيها إلى أن البنوك الروسية لن تتمكن من إجراء معاملات بالدولار في حالة تصعيد الموقف حول أوكرانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد أكدت مرارا أنها ليست طرفا في النزاع الدائر بشرق أوكرانيا (في منطقة دونباس) منذ عام 2014، وشددت على ضرورة تنفيذ اتفاقيات مينسك من قبل السلطات الأوكرانية بشأن حل هذا النزاع.

المصدر: نوفوستي