ليبيا – اعتبر رئيس مؤسسة الإعلام بحكومة الوفاق محمد بعيو أن زيارة السفير التركي إلى القبة، ولقائه رئيس مجلس النواب، بعد استقبال سفير الإمارات في طرابلس، هي تطورات إيجابية، متمنيًا أن تكون كذلك بالنسبة للحالة الليبية الميئوس من علاجها وطنيًا ومحليًا والمؤجل حلها أقليميًا ودوليًا.

بعيو قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”: “لكن لماذ ينظر بعض من يمكن اعتبارهم نُخبًا ومثقفين على جانبي الصراع وانحيازاته وماضيه وانتكاساته إلى المسألة من زاوية حادة رافضة ومشككة وضاغطة على جراح الأمس القريب التي لا جدوى ولا مصلحة للوطن وللشعب ولبقايا الدولة في فتحها والضغط عليها وإدمائها”.

وتابع: “والتي لا تختلف للأسف في لغتها وتأصيلها ومرجعيتها عن خطاب المتعصبين المتأسلمين وأذيالهم الزاعقين في أبواق التناطح وأشباهها، من شاشات ومنابر وصفحات الزور والفتنة والإرهاب”.

كما أضاف: “لماذا أيها المثقف المحلل لشؤون السياسة – حتى عن غير تخصص وعلم وهذا من حقك- لا تُرجع النتيجة التي تراها اليوم وهي ليست غريبة ولا مُكتشفة الآن في عالم السياسة إلى البراغماتية والمناورة، التي يتخذها كل من يعمل في السياسة حكومات وقادة وأفراد وسائل مشروعة إلى بلوغ المقاصد وإدراك الغايات، والخروج من المآزق المترتبة عن الاستقطابات الحادة، وتنازع المصالح العنيف في مرحلة من الطبيعي ألا تبقى للأبد”.

وأردف: “أليس أردوغان هو من بدأ المناورة، عندما ضاق الخناق على بلاده وأوشكت الصراعات أن تأتي على اقتصاده، فدار حول نفسه 180 درجة في اتجاه مختلف تمامًا، وهذا مما يُحسب له ولا يُحسب عليه، مثلما يُحسب للرجمة والقبة عودة العلاقة مع تركيا، وقريبًا مع قطر، ويُحسب لقوى غرب ليبيا عودة العلاقة مع مصر والإمارات. أما المتطرفون والأغبياء والمتعصبون هنا وفي أي مكان فلا ثمن لهم ولا عزاء”.