ليبيا – التقى مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبد المطلب ثابت، أمس الأربعاء، مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس.

وخلال اللقاء قدم السفير عبدالمطلب ثابت، شروحًا وافية، لوزيرة الخارجية والتعاون الدولي، حول سير عمل المندوبية الليبية، والخطوات التي قام بها خلال الفترة الماضية، منذ تعيينه مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية.

كما ناقش اللقاء أيضًا عددًا من الملفات المهمة، وذلك فى إطار التشاور والتنسيق من أجل العمل عليها.

من جهتها أعربت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش، بالتقدم الذي أحرزته المندوبية من خلال اللقاءات المكثفة، التى يجريها مندوب ليبيا الدائم السفير عبد المطلب ثابت، وحرصه على العمل مع أشقائها مندوبي الدول العربية بالجامعة، لتحقيق توازن عربي موحد لدعم ليبيا.

وبدوره أثنى ثابت على كل الدعم المقدم له من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، مؤكدًا لها بأنه يسعى جاهدًا لإنجاح عمل المندوبية وتفعيل الدور الحقيقي للدولة الليبية داخل جامعة الدول العربية في إطار العمل العربي المشترك.