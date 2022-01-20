ليبيا – أكد رئيس لجنة الأمن الوطني بالبرلمان الإيطالي أدولف أورسو، أمس الأربعاء، أن بلاده يمكنها فعل الكثير لحل الأزمة الليبية.

أورسو، رئيس اللجنة البرلمانية المعروفة بـ”كوباسير”، وخلال تقديم كتاب “ظلال القذافي” للمؤلف ليوناردو بيللودي كبير مستشاري هيئة الاستثمار الليبية، قال: إن إيطاليا يمكنها فعل الكثير لحل الأزمة الليبية، إلا أن روسيا وتركيا اليوم لديهم رأي أكبر،وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية .

وأضاف أورسو: “لقد انزلقت البلاد لعملية لم ترغبها، عملية ضد مصالحها الوطنية”، في إشارة للتدخل العسكري الدولي في 2011 ضد نظام القذافي.

وأشار البرلماني الإيطالي إلى أنه منذ هذه اللحظة، غرقت ليبيا في الفوضى، نتيجة ذلك التدخل وغياب التشاور في أوروبا أن ليبيا اليوم منقسمة إلى قسمين، لروسيا وتركيا رأي أكبر فيهما، مضيفًا: “إيطاليا يمكنها فعل الكثير في ليبيا، لكن ليس هناك شك في انضمام بعض القوى الإقليمية”.

ونوه إلى أن موسكو تبحث عن منفذ في البحر المتوسط مع قواعدها العسكرية في سوريا ومع ما يمكن أن يكون حتى في ليبيا، مشيرًا إلى أن الصين وتركيا من بين اللاعبين الجدد الذين ظهروا في هذا الفضاء الجيوسياسي، وخاصة تركيا التي لديها اليوم مخطط الإمبراطورية العثمانية الجديدة في جميع أنحاء رقعة الشطرنج في الشرق الأوسط الكبير، من سوريا إلى القرن الأفريقي.

وتابع البرلماني الإيطالي: “أما بالنسبة لإيطاليا، فهي اليوم أرض حدود بالنظر إلى أي صراع يحدث في منطقة البحر الأبيض المتوسط الموسع، يمكن الحصول على نتائج فقط داخل رقعة الشطرنج الغربية التي يجب إعادة تكوينها، وإضافة المصالح الوطنية وليس القضاء عليها”.