لندن – حذرت السفارة الروسية لدى لندن من أن إمداد بريطانيا بالأسلحة لأوكرانيا سيؤدي حتما إلى تأجيج التوتر والتصعيد.

وكتبت السفارة في بيان لها: “من الواضح أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة لن يؤدي إلا إلى إشعال الصراع وتأجيج التوتر”.

وأعلن وكيل وزارة الدفاع البريطانية جيمس هيبي في وقت سابق، أن “حكومة المملكة المتحدة سلمت بضعة آلاف من الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات لأوكرانيا في مواجهة احتمال خطير للغزو الروسي”.

وأعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس الاثنين أن “بريطانيا أعدت حزمة مساعدات جديدة لكييف تهدف إلى زيادة القدرة الدفاعية لأوكرانيا”.

وأضاف: “نتحدث عن توريد أسلحة خفيفة مضادة للدبابات للأغراض الدفاعية في ظل حشد القوات الروسية على حدود أوكرانيا”.

وتابع: “الأسلحة قصيرة المدى، وليس لها أهمية استراتيجية ولا تشكل تهديدا لروسيا”.

وأرسلت بريطانيا طائرة شحن تابعة لسلاح الجو الملكي محملة بالأسلحة إلى كييف اليوم الأربعاء.

المصدر: “تاس”