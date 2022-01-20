روسيا – كشفت رئيسة مركز التصدير الروسي فيرونيكا نيكيشينا عن تحول ملحوظ في تجارة روسيا الخارجية، وقالت إن روسيا زادت بشكل كبير في 2021 صادراتها غير السلعية أي صادرات غير النفط والغاز.

وقالت الخبيرة الروسية، إن “صادرات روسيا غير السلعية (غير الطاقة) بلغت في الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضي 170.5 مليار دولار، وعند النظر للعام الماضي بأكمله فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 36% ووصلت إلى 191 مليار دولار، وهو ذروة تاريخية جديدة”.

ووفقا للخبيرة فقد تم تسجيل نمو في جميع قطاعات المنتجات تقريبا، لكن النمو الأكبر كان في المعادن الحديدية والأسمدة والكيماويات والبلاستيك ومعدات الطاقة.

وأضافت نيكيشينا أن جائحة كورونا خلقت فرصا جديدة للمصنعين الروس للدخول والحصول على موطئ قدم في الأسواق العالمية.

وعن أبرز مستوردي المنتجات الروسية أظهرت البيانات أن الصين تصدرت القائمة حيث استوردت منتجات من روسيا بقيمة 15.6 مليار دولار، ومن ثم كازاخستان (14.4 مليار دولار)، وبعدها بيلاروس (11.4 مليار دولار)، تليها تركيا (10.9 مليار دولار)، ومن ثم الولايات المتحدة (7.9 مليار دولار).

المصدر: نوفوستي