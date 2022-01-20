واشنطن – شكك قائد القوات الجوية الأمريكية فرانك كيندال بفكرة أن تكون الأسلحة فرط الصوتية إضافة مفيدة للترسانة الأمريكية، بسبب الكلفة العالية لهذه الأنظمة وتدني حاجة الجيش الأمريكي لها.

وقال في ندوة عبر الإنترنت نظمها مركز الأمن الأمريكي الجديد: “نحن نعمل على تقنيات وبرامج تسمح لنا بتسلم أسلحة فرط صوتية… مهام الجيش الأمريكي مختلفة بعض الشيء عن القوات المسلحة للدول الأخرى.. لدينا مجموعة من الأهداف تختلف عن تلك التي يقلقون بشأنها”.

وأضاف: “نحتاج إلى التفكير في ما هو الأكثر فعالية من حيث التكلفة بالنسبة لنا.. أعتقد أننا بحاجة لإلقاء نظرة جادة للغاية على الأهداف التي نهتم بها وما هو الحل الأكثر فعالية”.

وتابع: “بالنسبة لي، تتمتع الأسلحة فرط الصوتية بخصائص تجعلها مثيرة للاهتمام، فهي تتميز بسرعة عالية، ويمكنها اختراق الدفاعات، ومن الصعب تحديد اتجاه حركتها، على الأقل مقارنة بالأسلحة التقليدية، لكنها باهظة الثمن أيضا، لذا فإننا ننظر في هذا الأمر بعناية فائقة”.

المصدر: “تاس”