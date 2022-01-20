كوريا ج – كشفت كوريا الجنوبية اليوم الخميس عن خارطة طريق طويلة الأجل لتعزيز صناعة الميتافيرس، بهدف أن تصبح خامس أكبر سوق في العالم في السنوات الأربع المقبلة.

وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إنه بموجب هذه الخطة، ستقوم كوريا الجنوبية بتشجيع ما لا يقل عن 220 شركة ميتافيرس بحجم مبيعات يزيد عن 5 مليارات وون (4.2 مليون دولار أمريكي) وإنشاء “أكاديمية ميتافيرس” هذا العام لرعاية 40 ألف خبير محلي بحلول عام 2026.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ليم هيه-سوك، إن “الميتافيرس عالم رقمي جديد بإمكانيات غير محدودة”، مشيرة إلى أن الحكومة ستعمل عن كثب مع الصناعة والوزارات ذات الصلة.

ويشير مصطلح “ميتفايرس” إلى مساحة افتراضية مشتركة يتفاعل فيها المستخدمون مع بعضهم البعض من خلال الصور الرمزية الرقمية ويختبرون عالم الواقع الافتراضي (VR).

ونمت شعبية مثل هذه المنصات خلال السنوات الأخيرة حيث قام الناس بتغيير طبيعة أنشطتهم عبر الإنترنت وسط الجائحة.

وتخطط كوريا الجنوبية أيضا لبناء معهد للغة الكورية عبر الإنترنت على منصات الميتافيرس للأجانب وبدء العديد من المشاريع لتطبيق التكنولوجيا ذات الصلة في السياحة والطب والفنون، بما في ذلك البوب الكوري.

ولدفع النمو، ستدير “أكاديمية كيه-ميتافيرس” لمساعدة شركات الميتافيرس الناشئة العالمية على دخول السوق الكورية وربطها بشركات المحتوى المحلية.

ويُقال إن كوريا الجنوبية تحتل حاليا المرتبة 12 في العالم من حيث الحصة السوقية في الصناعة.

المصدر: يونهاب